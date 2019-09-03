غدر_4_سبتمبر ذكرى أولى خيانات الإصلاح للتحالف العربي 

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الثلاثاء 3 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365

جسد يوم الرابع من سبتمبر 2015م، ذكرى أولى خيانات حزب الإصلاح، إخوان اليمن، للتحالف العربي .



وأعتاد نشطاء عرب ويمنيون على إطلاق هاشتاج بوسم "عدر 4 سبتمبر"، للتذكير إستشهاد أكثر من 50 جندي إماراتي وبحريني ضمن التحالف العربي لدعم الشرعية في صاروخ إستهدف معسكر للتحالف في محافظة مأرب اليمنية .

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وويذكر النشطاء في تغريداتهم أن خيانة قطر والإخوان تسببت في إستشهاد هذا العدد الكبير من جنود الإمارات الذين لبوا نداء الواجب والأخوة والعرض والدين .. مشددين على ضرورة محاسبة تنظيم الحمدين على هذه الخيانة الكبرى لأشقائه والتحالف العربي الذي كان فيه .

وقال النشطاء أن يوم 4 سبتمبر لن ينساه كل يمني وإماراتي وعربي وستذكرهم دائماً بغدر وخيانة الحكومة القطرية للعرب .. لافتين إلى أن تضحيات الإمارات من أجل نصرة الشرعية في اليمن وقطع أذرع إيران في المنطقة كبيرة .

وفي 4 سبتمر من العام 2015م، أستشهد كوكبة من خيرة أفراد القوات المسلحة الإماراتية بعد إستهداف معسكرهم في مأرب بصاروخ أطلقته ميليشيا الحوثي الإنقلابية .

وأعلنت دولة الإمارات الحداد الرسمي وتنكيس الإعلام لمدة ثلاث أيام اعتبارا من صباح السبت 5 سبتمبر/أيلول، وأصدرت وزارة شؤون الرئاسة بيانا نعى فيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الجنود الشهداء .