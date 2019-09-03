Advertisements Advertisements الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 طلاب الثانوية ينفذون مبادرة نظافة موسعة لساحل الستين بالمكلا كتب الخليج 365 - المكـلا نفذ البرنامج الصيفي لطلاب الثانوية العامة بحضرموت، مبادرة نظافة موسعة شارك فيها العشرات من طلاب الثانوية المشاركين في البرنامج الصيفي الذي نفذ في مدينة المكلا و تنظمته مؤسسة حضرموت للاختراع وبدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ وبإشراف مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بساحل حضرموت والذي شارك فيه 200 طالب وطالبة من مختلف مناطق مديرية المكلا.

Advertisements وتأتي هذه المبادرة في إطار الشراكة بين صندوق النظافة والتحسين ومؤسسة حضرموت للاختراع والتقدم العلمي . حيث جرت أعمال النظافة في شاطئ ساحل الستين غرب المكلا ، وتم جمع المخلفات البلاستيكية لغرض اعادة تدويرها في مصنع الأمل لإعادة تدوير النفايات البلاستيكية الذي تسهم ايرداته لدعم مرضى السرطان في حضرموت. وتهدف هذه المبادرة لتحسين المظهر الجمالي للمكلا والاهتمام بالنظافة وغرس روح التعاون ونشر التوعية البيئية للحد من التلوث والتخفيف ومساعدة عمال النظافة. Advertisements Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طلاب الثانوية ينفذون مبادرة نظافة موسعة لساحل الستين بالمكلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.