شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الان ...الاطاحة بوزير الداخلية احمد الميسري ووزير الدفاع المقدشي وإحالة الجنرال الاحمر للتقاعد ووزير سابق يعود الى الواجهة بمنصب جديد ورفيع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 7029825قال الصحفي والمؤلف الخليجي سامي العثمان حسب مصادره ان قوات التحالف العربي وامريكا قررت تسليم ملف صنعاء وتحريرها الى طارق صالح قائد المقاومة الوطنية . واضاف العثمان على صفحته بتويتر : سيتم تعيين طارق صالح وزيرا للدفاع وناصر الخشع وزيرا للداخلية , وتغيير موقع الانطلاق لدخول صنعاء ، وتحديد ساعة الصفر .

وتابع بقوله : المجلس الانتقالي سيدير المناطق المحررة وبسط كامل قواته ، بمساندة التحالف وطارق عفاش وبمباركة الرئيس هادي . وتوقع العثمان إحالة علي محسن الاحمر وبعض من الضباط للتقاعد , وإقالة وزير الاعلام والنقل والداخلية والدفاع وتعين رياض ياسين في التشكيلة الجديدة . ولم يؤكد العثمان حقيقة ما قاله حول تغيير خارطة دخل صنعاء وتغيير مسؤولي الشرعية .7029825