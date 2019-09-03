شكرا لقرائتكم خبر عن انتقام عادل لدماء خاشقجي.. مصير مرعب لـ محمد بن زايد .. ومفاجأة بشأن هوية المنفذين..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بحركات مثيرة وملابس جريئة.. سما المصري تفجر مفاجأة بشأن زواجها (صورة) المغرد السعودي الشهير ”مجتهد” يزيح الستار عن أسرار خطيرة دفعت ”ابن سلمان” للإطاحة بحليفة ”بن زايد” من جنوب اليمن

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