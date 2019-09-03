عـــاجل .. صدور قرار جمهوري جديد (النص)

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يزيد بن سلمان - شبوة - اصدر رئيس الجمهورية اليمنية المشير الركن عبد ربه منصور هادي قراراً جمهورياً لسنة 2019 م ، قضى بإنشاء كلية المجتمع في كلٍ من محافظات تعز وأبين وحضرموت . حيث نص القرار على الآتي : _ مادة ( 1 ) تنشأ بمقتضى احكام هذا القرار كليات المجتمع التالية اسمائها الموضحة في المحافظات قرين كل اسم : 1– ( كلية مجتمع ابين التقنية ) في محافظة ابين . 2– ( كلية مجتمع تعز التقنية ) في محافظة تعز . 3– ( كلية مجتمع الريان التقنية ) في محافظة حضرموت . مادة ( 2 ) تتمتع الكليات بالشخصية الاعتبارية ويكون لها الاستقلال المالي والاداري في اطار القوانين والانظمة النافذة . Advertisements مادة ( 3 ) تتولى وفقا لقانون كليات المجتمع تحقيق الاهداف والغايات التالية : ذ – اعداد كوادر متوسطة لتامين متطلبات التنمية من القوى البشرية ذات الكفاءات الفنية والتقنية والمهنية . ر – ترسيخ مبدا مشاركة المجتمع في نشر التعليم . ز – إنشاء نظام تعليمي يتميز بالمرونة والتكيف مع التقنيات الحديثة ومؤشرات سوق العمل . س – الإسهام في تنشيط التدريب والتأهيل للإسهام في الارتفاع بالمستوى العملي والمهاري . مادة ( 4) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

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