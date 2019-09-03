شكرا لبحثكم عن خبر التحالف: قوات سعودية وصلت شبوة لخفض التصعيد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - العربية نت

قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي، الاثنين، إن اللجنة السعودية الإماراتية عملت على تهدئة الوضع في أكثر من منطقة يمنية، مؤكدا أن قوات سعودية وصلت شبوة للعمل على خفض التصعيد ووقف النار.

وأضاف المتحدث المالكي في مؤتمر صحافي في الرياض، أن كافة الأطراف اليمنية عملت على تلبية دعوة التهدئة.

وعرض المتحدث باسم التحالف لإحصائيات اعتراض وتدمير طائرات الحوثيين المسيرة.

كما عرض فيديو استهداف مواقع وآليات حوثية في كتاف اليمنية.

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وأشار المالكي إلى أن الميليشيات الحوثية تنقل صواريخ باليستية وطائرات مسيرة إلى ذمار، لافتا إلى أن الغارة في ذمار استهدفت مخازن طائرات وتمت وفق القانون الدولي.

وقال إن الميليشيات تتحمّل كامل المسؤولية بإخفاء مواقعها العسكرية بين المدنيين.

وأوضح المالكي أن التحالف لديه نظام مكاني لمناطق عدم الاستهداف في اليمن.