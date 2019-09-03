شكرا لبحثكم عن خبر عدن:وفاة شاب غرقا في البريقة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توفي شاب يبلغ من العمر 23 سنة غرقا في بحر مدينة البريقة بعدن مساء امس الاثنين . Advertisements وقال مصدر محلي لصحيفة "عدن الغد " ان شاب من أبناء مدينة المنصورة يدعى "ابراهيم علي يسلم" توفي غرقا تحت جسر مدينة البريقة.

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