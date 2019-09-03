استشهاد مواطن وزوجته وإصابة طفلين بجروح بإنفجار لغم زرعته المليشيات في الدريهمي

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يزيد بن سلمان - شبوة -
استشهد مواطن وزوجته وأصيب طفلين آخرين بجروح متفاوتة بإنفجار لغم زرعته مليشيات الحوثي بمديرية الدريهمي جنوب الحديدة غربي اليمن في وقت سابق .
وذكرت مصادر محلية عن انفجار لغم زرعته المليشيات في قرية المرابية شرق منطقة الطائف التابعة لمديرية الدريهمي ، أدى إلى استشهاد المواطن ماجد يحيى ريب وزوجته ، وإصابة الطفل محمد ماحد يحيى ريب ، والطفل عبده علي بن علي حسن ريب ، بجروح متفاوتة ، وصفت إحداها بالخطيرة .
ونقل الجرحى إلى المستشفى الميداني بالدريهمي لتلقي الإسعافات الأولية ، وتحويلهما إلى المخاء لإستكمال تلقي العلاج .
يشار إلى أن أعداد الضحايا المدنيين في ارتفاع متزايد بسبب الألغام والعبوات التي زرعتها المليشيات الحوثية ، بالإضافة إلى عمليات القصف العشوائي والإستهداف المباشر الذي تشنه المليشيا على المواطنين الأحياء السكنية بمختلف مناطق محافظة الحديدة .
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