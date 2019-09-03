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استشهاد مواطن وزوجته وإصابة طفلين بجروح بإنفجار لغم زرعته المليشيات في الدريهمي

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يزيد بن سلمان - شبوة -  

استشهد مواطن وزوجته وأصيب طفلين آخرين بجروح متفاوتة بإنفجار لغم زرعته مليشيات الحوثي بمديرية الدريهمي جنوب الحديدة غربي اليمن في وقت سابق . 

وذكرت مصادر محلية عن انفجار لغم زرعته المليشيات في قرية المرابية شرق منطقة الطائف التابعة لمديرية الدريهمي ، أدى إلى استشهاد المواطن ماجد يحيى ريب وزوجته ، وإصابة الطفل محمد ماحد يحيى ريب ، والطفل عبده علي بن علي حسن ريب ، بجروح متفاوتة ، وصفت إحداها بالخطيرة . 

ونقل الجرحى إلى المستشفى الميداني بالدريهمي لتلقي الإسعافات الأولية ، وتحويلهما إلى المخاء لإستكمال تلقي العلاج . 

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يشار إلى أن أعداد الضحايا المدنيين في ارتفاع متزايد بسبب الألغام والعبوات التي زرعتها المليشيات الحوثية ، بالإضافة إلى عمليات القصف العشوائي والإستهداف المباشر الذي تشنه المليشيا على المواطنين الأحياء السكنية بمختلف مناطق محافظة الحديدة .

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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