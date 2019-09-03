شكرا لبحثكم عن خبر تصريح جديد لمحافظ شبوة محمد صالح بن عديو والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تحدث محافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عديو عن الاوضاع في محافظة شبوة في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه في "تويتر".

وقال بن عديو في تغريدته الاولى :" انطلاقا من مسؤوليتنا الدستورية والأخلاقية سعينا لاحتواء الوضع في محافظة شبوة أفرجنا عن الموقوفين من مقاتلي مليشيات الانتقالي والنخبة من أبناء شبوة مباشرة ، تحدثنا بلغة تصالحية ، استخرجنا توجيهات من فخامة رئيس الجمهورية لاستيعابهم في القوات المسلحة".

واضاف في تغريدة أخرى :" مددنا يدنا لطي صفحة الماضي بعيدا عن منطق النصر والهزيمة تعاملنا مع الجميع بروح الإخاء لم يمس حق إنسان ولاكرامته بل حقوق الجميع مصانة ومحمية بالقانون وبالقيم التي يحملها جميع أبناء شبوة ".

وتابع:" يبدو أن كل رسائلنا الإيجابية لم تفهم كما يجب فتم الاعتداء على أبناء الجيش والأمن وخوض مغامرات خاسرة يزج فيها بشباب لايدركون عواقب أفعالهم وفي وضع كهذا تسفك فيه الدماء ويعبث بالأمن فلامجال هنا الا لإنفاذ القانون والتعامل بحزم ".

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مشيرا:" مايروج له عبر وسائل الإعلام عن ترحيل الموقوفين من المقاتلين الذين أتوا من خارج المحافظة والقي عليهم القبض في ساحات القتال الى محافظات أخرى غير صحيح وعار عن الصحة فكل من قبض عليه وهو يقاتل في صفوف المليشيات داخل محافظة شبوة هم في قبضةالأجهزة الأمنية في المحافظة ".

واوضح بن عديو انه كل من واصل الاعتداء على الجيش والأمن والمواطنين بعد وقف إطلاق النار وسفك الدماء وقطع الطرق وارتكب جرائم جسيمة سيحال الى أجهزة القضاء لنيل العقاب وفق القانون" .

مختتما:" نشكر كل من سعى الى تطبيع الحياة في عاصمة المحافظة والمديريات ونخص بالذكر رجال الأمن والإعلام المسؤول ورجال الأعمال وبالمقابل نأسف كثيرا لدور الإعلام المأزوم والموجه الذي يحاول تصوير الوضع في المحافظة على غير حقيقته".