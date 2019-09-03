شكرا لبحثكم عن خبر اليمن: احتجاجات لإعادة فتح مطار صنعاء الدولي المغلق منذ أكثر من ثلاث سنوات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تظاهر مئات المحتجين في اليمن الاثنين أمام مطار صنعاء الدولي للمطالبة بإعادة فتحه، بعد أكثر من ثلاثة أعوام على إعلان قوات تحالف دعم الحكومة الشرعية عن وقف الرحلات فيه.

وقالت وزارة الصحة في صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون في وقت سابق إن نحو 32 ألف شخص فارقوا الحياة بشكل مبكر بسبب عجزهم عن السفر إلى الخارج للعلاج.

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أما التحالف بقيادة السعودية فقد حمل الحوثيين المسؤولية عن عرقلة مبادرة كانت تهدف إلى تسيير رحلات إلى مطارات تبادلية.