شكرا لبحثكم عن خبر اليمن في عهد الحوثيين.. الموت يتربص بأكثر من مليون امرأة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تواجه مليون امرأة يمنية خطر الوفاة نتيجة فقدان امكانية الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية المنقذة للحياة بحسب تحذيرات الأمم المتحدة. ودقت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة لشؤون الصحة والسكان ناتاليا كانيم مؤخراً ناقوس الخطر "بخصوص الوضع الصحي في اليمن".

وقالت في بيان رسمي أن "أكثر من مليون امرأة على الأقل سيفقدن إمكانية الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية المنقذة للحياة، ما يعرض حياتهن وحياة أطفالهن للخطر بصورة كبيرة".

وأوضحت المسؤولة الأممية أن "الصندوق سيضطر خلال هذا الشهر سبتمبر ‭‭2019‬‬ إلى إغلاق ‭‭175‬‬ منشأة صحية من أصل ‭‭268‬‬ مدعومة حالياً بخدمات الصحة الانجابية وذلك بسبب نقص التمويل المالي لعمليات الاستجابة الإنسانية"، مؤكدة أن "هذا يشكل خطراً يهدد أكثر من مليون امرأة حامل ومرضعة بحاجة إلى علاج فوري لسوء التغذية الحاد والمساعدات الطبية".

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وبحسب تقارير لصندوق الأمم المتحدة للسكان "تموت امرأة كل ساعتين بسبب مضاعفات الحمل والولادة وتعاني 20 امرأة أخرى من الإصابات أو العدوى أوالإعاقة التي يمكن الوقاية منها".

وأضافت ناتاليا كانيم أن "الزيادة الكبيرة في العنف القائم على النوع الاجتماعي، يحتاج إلى الحماية العاجلة والرعاية الصحية والصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي والمساعدة القانونية للناجين والناجيات".

جدير بالذكر أن أكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون خطر المجاعة فيما يبلغ عدد النساء الحوامل والمرضعات وكذلك الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية أكثر من 3.3 مليون. ومنذ انقلاب المتمردين الحوثيين على السلطة واجتياحهم المسلح المدن في سبتمبر 2014 دخلت اليمن في دوامة من العنف والأزمات الانسانية والصحية والغذائية قبل ان يتدخل التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن تقوده المملكة العربية السعودية لوقف تمدد المتمردين المدعومين من إيران.