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التحالف يعلن إسقاط طائرة حوثية أطلقت من عمران باتجاه السعودية

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اليمن العربي 0 تبليغ

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التحالفيعلن إسقاططائرة حوثية أطلقت من عمران باتجاه

الثلاثاء 3 سبتمبر 2019

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التحالف يعلن إسقاط طائرة حوثية أطلقت من عمران باتجاه السعودية

كتب

الخليج 365

تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء، من اعتراض وإسقاط طائرة مسيّرة أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا من مدينة عمران باتجاه السعودية.

 

وقال العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، إن "محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل".

 

وشدد على أن التحالف يتخذ كل الإجراءات العملياتية وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية.

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وأكد العقيد المالكي أن المحاولات الإرهابية المتكررة مؤخرا من المليشيا الحوثية الإرهابية هي نتيجة للخسائر الكبيرة في صفوف عناصرها الإرهابيين وعتادها ومعداتها، ومن خلال العمليات العسكرية التي ينفذها التحالف.

 

وأشار إلى أن ما تقوم به مليشيا الحوثي من محاولات إرهابية وتضليل إعلامي يأتي لرفع الروح المعنوية لعناصرها الإرهابيين.

 

وأكد استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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