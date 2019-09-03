Advertisements Advertisements الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 صورة أرشيفية أعلن التحالف العربي اعتراض وإسقاط طائرة مسيّرة أطلقها الحوثي باتجاه السعودية.

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. التحالف يعلن اعتراض وإسقاط طائرة مسيّرة أطلقها الحوثي باتجاه السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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