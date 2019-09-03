رئيس إتحاد شباب الجنوب فرع شبوة يكشف لــ "الخليج 365" قوة التحالف العربي وهزيمتة للمليشيات

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الثلاثاء 3 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الشحات غريب

قال صالح علي بامقيشم رئيس إتحاد شباب الجنوب فرع شبوة وعضو الأمانة العامة للمجلس للانتقالي، إن التحالف العربي يدرك حجم الأخطار المحدقة بالمنطقة، وفي طليعتها التدخلات السافرة وتوسع النفوذ الايراني الذي يستخدم أدوات محلية ويمدها بالمال والسلاح ، وتشكيل المليشيات العقائدية لاحداث الفوضى وتقسيم المجتمعات على أساس مذهبي.

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وكشف في تصريحات خاصة بأن هناك أيضاًَ التواجد التركي القطري الساعي لايجاد موطيء قدم عبر أذرع جماعة الاخوان التي يتفرع عنها القاعدة وداعش وبقية التنظيمات الجهادية التكفيرية، لكن التحالف لديه عوامل قوة تساعده على الوقوف على أرض صلبة من خلال حلفائه المتواجدين على الأرض والبيئة الصديقة في المنطقة.

وأشار بأن واحدية مصير شعوب المنطقة يصنع حالة من التلاحم والصمود تمثل ذلك في عدة مواضع لاتغيب عن الذهن مثل السقوط المدوي للاخوان في مصر وهزيمة جماعة بيت المقدس في سيناء وايضا هزيمة جماعة الحوثي في جنوب اليمن أضف إلى ذلك موقف الشعوب العربية المناهض لمشروع الفوضى في ليبيا والعراق وسوريا.