قيادي جنوبي لــ "الخليج 365": إيران تبتز العالم عبر أذرعها في المنطقة

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الثلاثاء 3 سبتمبر 2019

روحاني

كتب الخليج 365 - خاص

قال "عبدربه سالم محرق" القيادي بالمقاومة الجنوبية، منذ أن قامت ثورة الملالي في ايران عام 1979م وهي تسعى إلى تصدير الثورة إلى أقطار العالم وخاصة لدول الأقليم ، وكانها رسالة سماوية أو دين نزل من الله.



وأضاف في تصريحات خاصة بأن ايران تصرف مليارات الدولارات في آسيا وأفريقيا لصناعة جماعات موالية لها وخاصة في اليمن ولبنان والبحرين والكويت، وتتعامل مع كل دوله على حده بمايتناسب مع طبيعة كل دولة.

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وقال بأن إيران تسعى للسيطرة على الخليج وللان لاتعترف بالخليج العربي وتسميه بالخليج الفارسي ممايدل على مطامعهم في الخليج والجزيرة العربية سوى على المياة والممرات البحرية الاستراتيجية أوحتى على ثروات هذه البلدان الغنيه بالنفط.

وقال بأن إيران تبتز الخليج وأمريكا والعالم عبر أذرعها في اليمن ولبنان التي تقوم بحرب بالوكاله عن إيران لتحقيق تفاهمات واتفاقات مع الدول العظمى سوى من خلال البرنامج النووي الايراني أو من خلال السماح لايران بوضع اقدامها بالمياه الدوليه والاعتراف بها كقوة كدوليه كامريكا أو ابريطانيا او روسيا.

وأضاف للعلم بأن حزب الله اللبناني وانصار الله الحوثي هي مجرد وسيله واداه تستخدمها ايران وستزول او تنكمش بمجرد تحجيم ايران او تلقيها صفعه أمريكيه أصبحت وشيكة.