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الثلاثاء 3 سبتمبر 2019
روحاني
كتب
الخليج 365 - خاص
قال "عبدربه سالم محرق" القيادي بالمقاومة الجنوبية، منذ أن قامت ثورة الملالي في ايران عام 1979م وهي تسعى إلى تصدير الثورة إلى أقطار العالم وخاصة لدول الأقليم ، وكانها رسالة سماوية أو دين نزل من الله.
وأضاف في تصريحات خاصة بأن ايران تصرف مليارات الدولارات في آسيا وأفريقيا لصناعة جماعات موالية لها وخاصة في اليمن ولبنان والبحرين والكويت، وتتعامل مع كل دوله على حده بمايتناسب مع طبيعة كل دولة.
وقال بأن إيران تسعى للسيطرة على الخليج وللان لاتعترف بالخليج العربي وتسميه بالخليج الفارسي ممايدل على مطامعهم في الخليج والجزيرة العربية سوى على المياة والممرات البحرية الاستراتيجية أوحتى على ثروات هذه البلدان الغنيه بالنفط.
وقال بأن إيران تبتز الخليج وأمريكا والعالم عبر أذرعها في اليمن ولبنان التي تقوم بحرب بالوكاله عن إيران لتحقيق تفاهمات واتفاقات مع الدول العظمى سوى من خلال البرنامج النووي الايراني أو من خلال السماح لايران بوضع اقدامها بالمياه الدوليه والاعتراف بها كقوة كدوليه كامريكا أو ابريطانيا او روسيا.
وأضاف للعلم بأن حزب الله اللبناني وانصار الله الحوثي هي مجرد وسيله واداه تستخدمها ايران وستزول او تنكمش بمجرد تحجيم ايران او تلقيها صفعه أمريكيه أصبحت وشيكة.
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كانت هذه تفاصيل خبر قيادي جنوبي لــ "الخليج 365": إيران تبتز العالم عبر أذرعها في المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.