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رسالة مؤثرة من إمرأة مصرية إلى شعب اليمن الجنوبي
الثلاثاء 3 سبتمبر 2019
كتب
الخليج 365
انا اسمي سهام حسن القلوبي امرأة مصرية ولدت في مدينة عدن الجملية عام 1968 فقد كان والدي رحمه الله يعمل خبيرا ادارياً في بلادكم.. عفواً في بلادي لانني ولدت فيها ولدي مخلقة تثبت انني من مواليد عدن .. وذلك في عهد الرئيس قحطان الشعبي ثم في عهد الرئيس سالم ربيع.
ودرست الصف الأول والثاني والثالث والرابع ابتدائي في مدينة المعلا.
ورغم المدة الطويلة التي مرت على رحيلنا من عدن فما زلت اذكر بحر عدن الذي كنت انظر اليه من شرفة شقتنا الواقعة في خامس دور.. مازلت اتذكر انني رسمت اول لوحة في حياتي لبحر عدن ومن اعماقه يرفرف علم بلادكم ذو الثلاثة الالوان _ الاحمر والابيض والاسود والمثلث الازرق تتوسطه النجمة الحمراء الخماسية _ وحينها اعجبت مدرستي باللوحة والتي اذكر ان اسمها فطوم وطلبت من زملائ الطلاب التصفيق لي فعدت الى المنزل وانا مبتهجة وشرحت لامي رحمها الله اعجاب المدرسة بلوحتي ووضعتها على جدار غرفتي فظل هذا العلم في مخيلتي لا يفارقها.
وقبل ايام كنت اشاهد التلفزيون مع زوجي واطفالي وكانت المذيعة تتحدث عن مشاكل تجري في عدن فرأيت ذلك العلم يرفرف على عدة عربيات فصرخت عالياً يا لهوي هذا هو اول علم رسمته في حياتي وامتشقت قلمي ورسمته بسرعة البرق.
اسأل الله ان يظل هذا العلم مرفرفاً في سماء بلادكم.
سهام _ ابنة عدن اليمن الجنوبي.. ابنة القلوبية مصر.
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