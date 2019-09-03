محلل سياسي لــ "الخليج 365": هناك رفض شعبي لحزب الإصلاح الذي سيطر على مفاصل الشرعية

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الثلاثاء 3 سبتمبر 2019

وضاح اليمن عبدالقادر

كتب الشحات غريب

قال المُحلل السياسي اليمني وضاح اليمن عبدالقادر، إن هناك رفض شعبي وحزبي الآن من بقية الأحزاب لمحاولة حزب الإصلاح التحدث باسم الشرعية ، وجعل نفسه وصيا عليها بما يعني الآن ضرورة إعادة التوازن ومعالجة الاختلالات داخل مؤسسات الشرعية.

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وأضاف وضاح في تصريحات خاصة بأن حزب الإصلاح سيطر على مفاصل الشرعية في اليمن وعمل على السيطرة على الوظيفة العامة من خلال حزمة قرارات في الحكومة او الوظيفة الحكومية.

وأكد أننا نأمل إعادة مراجعة الجيش الوطني وهيكلته وتدارك الأمر وخلق مكاشفة حقيقية للاختلالات في المؤسسة العسكرية والأمنية.

وقال على الجانب الآخر عمل حزب الإصلاح على السيطرة على الجيش الوطني من خلال تجنيد أكبر قدر من أفراده والحصول على ترقيات لعدد ممن انخرطوا في المؤسسة العسكرية والأمنية من سلك التعليم ليعمل بذلك على فرملة انشاء جيش وطني حقيقي كون القانون والدستور اليمني يجرم العمل الحزبي في المؤسسة العسكرية والأمنية.