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الثلاثاء 3 سبتمبر 2019
وضاح اليمن عبدالقادر
كتب
الشحات غريب
قال المُحلل السياسي اليمني وضاح اليمن عبدالقادر، إن هناك رفض شعبي وحزبي الآن من بقية الأحزاب لمحاولة حزب الإصلاح التحدث باسم الشرعية ، وجعل نفسه وصيا عليها بما يعني الآن ضرورة إعادة التوازن ومعالجة الاختلالات داخل مؤسسات الشرعية.
وأضاف وضاح في تصريحات خاصة بأن حزب الإصلاح سيطر على مفاصل الشرعية في اليمن وعمل على السيطرة على الوظيفة العامة من خلال حزمة قرارات في الحكومة او الوظيفة الحكومية.
وأكد أننا نأمل إعادة مراجعة الجيش الوطني وهيكلته وتدارك الأمر وخلق مكاشفة حقيقية للاختلالات في المؤسسة العسكرية والأمنية.
وقال على الجانب الآخر عمل حزب الإصلاح على السيطرة على الجيش الوطني من خلال تجنيد أكبر قدر من أفراده والحصول على ترقيات لعدد ممن انخرطوا في المؤسسة العسكرية والأمنية من سلك التعليم ليعمل بذلك على فرملة انشاء جيش وطني حقيقي كون القانون والدستور اليمني يجرم العمل الحزبي في المؤسسة العسكرية والأمنية.
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كانت هذه تفاصيل خبر محلل سياسي لــ "الخليج 365": هناك رفض شعبي لحزب الإصلاح الذي سيطر على مفاصل الشرعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.