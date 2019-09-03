- 1/2
- 2/2
Advertisements
Advertisements
الثلاثاء 3 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
قال مساعد الأمين العام للمجلس الانتقالي الجنوبي، فضل الجعدي، إن أبناء الجنوب سيزحفون الخميس القادم للمشاركة الفاعلة في التعبير عن الوفاء لمواقف دولة الإمارات العربية الشقيقة ورفضا لاستهدافها من قبل قوى الظلام والإرهاب الممثلة بحزب الإصلاح وحكومة الفساد ناكري الجميل.
وأضاف، عبر حسابه على موقع تويتر: لقد سجلت الإمارات مواقف مشرفة ولعبت دورا محوريا في الحرب على الإنقلابيين.
وتابع أن الإمارات قدمت شهداء من أبنائها في عدن ومأرب والساحل الغربي، وفي عدة جبهات إضافة الى دورها الإنساني المشرق.
وختم تغريدته بالقول: الموقف يتطلب منا مبادلة الوفاء بالوفاء والعرفان بالعرفان، وتقديم صورة زاهية عن محبة شعب الجنوب وتقديره لدولة الإمارات رئيسا وحكومة وشعبا.
Advertisements
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر الجعدي: الإمارات لعبت دورا محوريا في الحرب على الانقلابيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.