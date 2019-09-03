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بيان صادر عن الجالية الجنوبية في الولايات المتحدة الامريكية

الثلاثاء 3 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

أصدرت الجالية الجنوبية في الولايات المتحدة الأمريكية بيانًا جاء فيه:



نتابع بقلق واهتمام شديدين منذ قرابة الشهر التصعيد الخطير للاحداث الهامة التي عصفت بوطننا الجنوبي العزيز ، حيث مرَّ ولا يزال بواحدة من أكثر أزماته خطورة وتعقيدا جراء تكالب الاعداء عليه بكل ألوانهم العدائية للنيل من سكينته وأمنه ومشروعه السياسي التحرري.

فقد كشفت قوى الإرهاب اليمنية والتي تنطوي تحت مضلتها داعش والقاعدة عن وجهها الاكثر إجراما ودموية من خلال مخططها القذر والذي دشنته بعملياتها الارهابية الغادرة مطلع الشهر المنصرم حيث استهدفت معسكر الجلاء وقسم شرطة الشيخ عثمان والذي راح ضحيته العشرات من الجنود والضباط والمواطنين بين شهيد وجريح كان في مقدمتهم القائد العميد منير ابو اليمامة اليافعي رحمة الله علية .

لقد أوضحت بجلاء هذه الأحداث بتداعياتها الأخيرة في كلاً من شبوة وأبين وعدن ومن قبلها الهجوم الحوثي الغاشم على الضالع على مدى وحجم تكالب قوى الارهاب مما يتطلب من الجميع الوقوف وقفة جادة وحازمة لتطويق ومحاصرة آفة هذا الإرهاب الذي يستظل بحكومة ( الشرعية اليمنية ) وقطع دابره عن ارض جنوبنا الحبيب .

وعليه تؤكد جالية ابناء الجنوب على التالي :

أولا : تأييدها المطلق ودعمها الكامل لموقف الحكومة الامريكية المناهض والمقاوم للإرهاب الدولي وفي الجزيرة العربية على وجه التحديد وبهذا الصدد تحيي الجالية التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات والمجلس الإنتقالي للدور الريادي في مكافحة جماعات الإرهاب على أرض وطننا الأم - اليمن الجنوبي

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ثانيا : تؤكد الجالية الجنوبية رفضها المطلق وإدانتها للتصرف الغير مسؤول الذي أقدم عليه بعض من ابناء جالية العربية اليمنية في امريكا وذلك باحراق علم المملكة العربية السعودية التي تحمل كلمات التوحيد والدوس على رموز وراية دولة الامارات العربية المتحدة .

ثالثا : ان الجالية الجنوبية تؤكد دعمها الثابت للمجلس الانتقالي الجنوبي الذي يقود هذه المرحلة من مسيرة شعبنا بوضع الوطن الجنوبي فوق كل اعتبار ، وتأييدها المطلق للقوات المسلحة الجنوبية الباسلة التي تخوض واحدة من أكثر معاركها شراسة وقدسية كي تطهر كل شبر من وطننا من رجس القتله والظالمين ، مع تهانينا الصادقة لمنتسبيها الاشاوس بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيسها الذي يصادف اليوم الاحد ١ سبتمبر ٢٠١٩م .

رابعا : اننا على ثقة مطلقة أن وطننا سيجتاز محنته بوحدة وتلاحم ابناءه الخيرين وجيشه البطل ونهيب بالجميع ان يرتقوا الى مستوى التحديات التي تجابة شعبنا بهذه المرحلة العصيبة وسيندحر الارهاب وينتصر الوطن باذن الله تعالى .

خامساً : تطالب الجالية كافة المنظمات الدولية وحكومات العالم الحر وعلى رأسها الامم المتحده ومجلس الأمن الوقوف إلى جانب الشعب الجنوبي لإستعادة دولته والاعتراف بها من خلال تفعيل قراري مجلس الأمن رقم ٩٢٤ و ٩٣١ اللذان يرفضان فرض الوحدة بالقوة المسلحة .

سادساً : أننا في الجالية الجنوبية ومعنا شعبنا الجنوبي الأبي نثمن جهود دول التحالف التي تقوده المملكة العربية السعودية ودوله الامارات العربية المتحده إلى جانب شعبنا وقيادته ، ونؤكد اصرارنا على تمسك المجلس الانتقالي بخصوصية مشاركته كطرف رئيس يمثل الشعب الجنوبي في اي تفاوضات قادمة وليس كمكون سياسي يمني .

نسأل الله سبحانه وتعالى لشهدائنا الفردوس الاعلى بالجنة والشفاء لجرحانا الابطال والنصر المؤزر لشعبنا وقواته المسلحة الباسلة ، والحمد لله رب العالمين الاحد ١ سبتمبر ٢٠١٩م .