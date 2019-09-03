شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قصف الأسرى اليمنيين في ذمار .. الحكومة الشرعية تتلقى صدمة غير متوقعة وتوجه رسالة أخيرة ومحرجة للتحالف العربي .. شاهد ما جاء فيها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 5916553طالبت الحكومة اليمنية بالتحقيق، في قصف التحالف سجنا يحتوي المئات من المعتقلين والأسرى لدى جماعة الحوثي في محافظة ذمار 70كم إلى الجنوب من العاصمة صنعاء.

وقال وزير حقوق الإنسان محمد عسكر في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر "اشعر بصدمة حيال قصف الاسرى في كلية المجتمع بذمار، وادعوا فريق تقييم الحوادث و لجنة التحقيق الوطنية للتحقيق بالحادثة، وكشف الحقيقة للناس".

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت جماعة الحوثي، شن مقاتلات التحالف العربي، قصفا على سجن في ذمار، أسفر عن سقوط 50 قتيلا و100 جريح، في حصيلة أولية.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن أكثر من 100 شخص قتلوا في القصف الذي طال مركز اعتقال يديره الحوثيون في محافظة ذمار وسط اليمن.

ونقلت وكالة أنباء أسوشيتد برس، مساء الأحد، عن فرانز راوخنشتاين رئيس بعثة اللجنة في اليمن: "تقديراتنا تفيد بأن أكثر من 100 شخص قتلوا" في القصف.

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اشعر بصدمة حيال قصف الاسرى في كلية المجتمع بذمار، وادعوا فريق تقييم الحوادث و لجنة التحقيق الوطنية للتحقيق بالحادثة، وكشف الحقيقة للناس، لأن ديدن #مليشيا_الحوثي باتخاذ المدنيين دروعا بشرية، في عدد من المحافظات، كما حصل بالحديدة ووثقت ذلك الامم المتحدة، صادق المواساة لأسر الضحايا. — Mohamed Askar - عسكر (@YemenAskar) September 1, 2019

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Mohamed Askar - عسكر@YemenAskar

اشعر بصدمة حيال قصف الاسرى في كلية المجتمع بذمار، وادعوا فريق تقييم الحوادث و لجنة التحقيق الوطنية للتحقيق بالحادثة، وكشف الحقيقة للناس، لأن ديدن #مليشيا_الحوثي باتخاذ المدنيين دروعا بشرية، في عدد من المحافظات، كما حصل بالحديدة ووثقت ذلك الامم المتحدة، صادق المواساة لأسر الضحايا.

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اشعر بصدمة حيال قصف الاسرى في كلية المجتمع بذمار، وادعوا فريق تقييم الحوادث و لجنة التحقيق الوطنية للتحقيق بالحادثة، وكشف الحقيقة للناس، لأن ديدن #مليشيا_الحوثي باتخاذ المدنيين دروعا بشرية، في عدد من المحافظات، كما حصل بالحديدة ووثقت ذلك الامم المتحدة، صادق المواساة لأسر الضحايا. — Mohamed Askar - عسكر (@YemenAskar) September 1, 2019

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اشعر بصدمة حيال قصف الاسرى في كلية المجتمع بذمار، وادعوا فريق تقييم الحوادث و لجنة التحقيق الوطنية للتحقيق بالحادثة، وكشف الحقيقة للناس، لأن ديدن #مليشيا_الحوثي باتخاذ المدنيين دروعا بشرية، في عدد من المحافظات، كما حصل بالحديدة ووثقت ذلك الامم المتحدة، صادق المواساة لأسر الضحايا. — Mohamed Askar - عسكر (@YemenAskar) September 1, 2019

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