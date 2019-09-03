شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد : اب يمارس الجنس مع ابنته بحضور الأم..السبب صادم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 8438560في واقعة صادمة شهدها حي مدينة نصر بالقاهرة، أقدم مصري على ممارسة الجنس مع ابنته بالإكراه بعلم الأم، وكرر فعلته أكثر من مرة، حتى حاولت الفتاة الانتحار، لتنكشف تفاصيل الجريمة المسكوت عنها.

وأمرت نيابة مدينة نصر في القاهرة، إحالة عامل إلى محكمة الجنايات، بتهمة اغتصاب ابنته داخل شقته.

وتعود البداية عندما تلقى قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغًا من محام أفاد فيه بتقابله صدفة مع فتاة حاولت الانتحار وشاهدها تبكي فاقترب منها، وحكت له عما حدث لها من تعرضها للاغتصاب على يد والدها باستمرار وتهديده لها بإيذائها، لعدم افتضاح أمره.

وكشفت تحريات المباحث إن والد الفتاة دائم التعدي عليها جنسيًا، وكانت أمها على علم بذلك، لكن خشيت افتضاح أمره وإبلاغ الشرطة بسبب تهديده لها بالطلاق وقتل ابنتها، مضيفة أن والدها كان يقتحم غرفتها ويعتدي عليها جنسيًا تحت تهديد السلاح في بعض الأوقات.

وعلى الفور تم القبض على المتهم وتولت النيابة التحقيقات.

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