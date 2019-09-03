محافظ لحج يصل عدن بعد رحلة علاجية بالمانيا

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يزيد بن سلمان - شبوة - عاد امس الإثنين3سبتمبر لمدينة عدن اللواء أحمد عبدالله التركي محافظ محافظة لحج عائدا من ألمانيا بعد رحله علاجية لها تلقى خلالها استكمال علاجه إثر إصابته بحادثة العند مطلع هذا العام.
و قد غادر عدن في ظرفين استثنائيين ظروف الأوضاع العصيبة في عدن ولحج وظرف تردي وضعه الصحي ونصح اطباءه بألمانيا بعد تواصله معهم بضرورة عودته إليهم لاجراء الفحوصات وتلقي. واستكمال العلاج لديهم لمضاعفات إصابته وكادت أن تتوقف أحد يديه عن الحركه بفعل مضاعفات الاصابة.
وكان التركي قد غادر عدن الأسبوع الفائت لاستكمال العلاج بأحد مشافي ألمانيا..
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