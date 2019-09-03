شكرا لبحثكم عن خبر طارق عفاش وزيرا للدفاع : صحفي خليجي يكشف عن الشرعية المرتقبة لليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال الصحفي والمؤلف الخليجي "سامي العثمان" ان قوات التحالف العربي وامريكا قررت تسليم ملف صنعاء وتحريرها الى طارق صالح قائد قوات المقاومة الوطنية "حراس الجمهورية". وكتب العثمان تغريدات على صفحته بموفع "تويتر" قال فيها: "سيتم تعيين طارق صالح وزيرا للدفاع وناصر لخشع وزيرا للداخلية, وتغيير موقع الانطلاق لدخول صنعاء، وتحديد ساعة الصفر". Advertisements وأضاف: "المجلس الانتقالي سيدير المناطق المحررة وبسط كامل قواته، بمساندة التحالف وطارق عفاش وبمباركة الرئيس هادي". وأشار إلى إحالة محسن الاحمر وبعض وضباطه للتقاعد، وإقالة وزراء الاعلام والنقل والداخلية والدفاع وتعيين رياض ياسين في التشكيلة الجديدة".

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