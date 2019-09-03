شكرا لبحثكم عن خبر عودة الرحلات الجوية إلى مطار عدن الدولي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عادت الرحلات الجوية إلى مطار عدن الدولي مجددا عقب توقف دام أيام. وقال مصدر أن رحلة لطيران اليمنية هبطت مساء امس في مدرج مطار عدن الدولي قادمة من العاصمة المصرية القاهرة. وأضاف المصدر أن رحلة أخرى غادرت على متن اليمنية إلى مطار القاهرة بمصر. Advertisements وأشار المصدر إلى أن الرحلات عادت مجددا بعد حصول المطار على تصريح من التحالف العربي. وكانت الرحلات الجوية قد توقفت في مطار عدن الدولي عقب الأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة عدن والمحافظات المجاورة.

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