شكرا لبحثكم عن خبر الأمانة العامة للانتقالي تناقش خطط دوائرها والتحضير لمليونية الوفاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عقدت الأمانة العامة لهئية رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الاثنين، اجتماعها الدوري اليوم،برئاسة الأستاذ فضل محمد الجعدي، مساعد الأمين العام .

وفي مستهل الاجتماع، تحدث الأستاذ الجعدي عن تطورات الأوضاع في الجنوب في ضوء الاحداث الاخيرة، مشيداً بتصدي وصمود القوات المسلحة الجنوبية في وجه الجماعات الإرهابية التي تحتضنها الشرعية الإخوانية.

وندد مساعد الامين العام بفتوى حزب الإصلاح بحق الشعب الجنوبي، مييناً أنها تأتي في سياق فتاوى 94، التي بررت شن الحرب وغزو الجنوب.

وشدد الجعدي على أهمية أن تضطلع المؤسسات الأمنية بدورها في حفظ الامن وتعزيز الاستقرار بالعاصمة عدن وكافة محافظات الجنوب، وأهاب بكافة المرافق الخدمية مواصلة تقديم خدماتها للمواطنين وتحسين من مستوى أدائها ، مؤكداً على أهمية استئناف العملية التعليمية في المدارس والجامعات في موعدها المحدد.

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هذا وناقش الاجتماع محضره السابق وصادق عليه، كما ناقش عدد من تقارير الإنجاز الخاصة بخطط دوائر الأمانة العامة.

ووقف الاجتماع أمام التحضيرات الجارية لمليونية الوفاء، التي ستقام في كل من العاصمة عدن ومدينة المكلا حاضرة محافظة حضرموت، وفاءً وعرفاناً لقيادة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لما قدموه من دعم ومساندة لشعب الجنوب في القضاء على الجماعات الإرهابية التابعة لحزب الاصلاح، وكذا في تحقيق تطلعاته المشروعة .