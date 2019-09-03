شكرا لبحثكم عن خبر شبان من عدن ينفذون قيق تحت الماء بشكل عملي .. شاهد الفيديو والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - نفذ شبان من عدن تجربة فكاهية لنطق كلمة قيق تحت الماء.

وجاءت التجربة عقب انتشار ضخم لفيديو بات يعرف ب تعرف تقول قيق وانت تحت الماء.

ويظهر فيديو قصير شابين وهما ينطقان كلمة قيق تحت ماء البحر.

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