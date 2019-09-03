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بالصور.. قوت الجيش الوطني تسقط طائرة حوثية مسيرة في حرض
الثلاثاء 3 سبتمبر 2019
كتب
الخليج 365
تمكّنت قوات الجيش الوطني بدعم التحالف العربي، الاثنين، من إسقاط طائرة مسيرة حوثية في مديرية حرض بمحافظة حجة.
وأكدت مصادر عسكرية، أن الطائرة الحوثية المسيرة حاولت استهداف مناطق مدنية آهلة بالسكان، بعد أن استعادها الجيش الأسبوع الماضي من قبضة الحوثيين.
يأتي هذا في ظل التقدم الذي يحققه الجيش الوطني بدعم من التحالف في حرض، حيث وصل إلى "مثلث حرض" ولا يفصله عن عمق المديرية سوى بضع كيلومترات.
وكان المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني قد أعلن السبت أن وحدات من الجيش تعمل على تأمين القرى والمزارع المحيطة بمدينة حرض المحررة حديثاً، بالإضافة لتمشيط وانتزاع حقول الألغام التي خلفتها الميليشيا الحوثية.
وأكد المركز أسر 11 عنصراً من الميليشيا في المواجهات، ليرتفع عدد الأسرى إلى 20 عنصراً بينهم قيادات ميدانية.
وأطلقت قوات الجيش الوطني، بإسناد من التحالف، الأسبوع الماضي عملية عسكرية واسعة لاستكمال تحرير مدينة حرض، وتمكنت خلالها من تحرير عدة قرى في محيط المدينة.
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