الحضرمي يبحث مع دبلوماسي ألماني مستجدات عملية السلام فى اليمن

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الحضرمي يبحث مع دبلوماسيألمانيمستجدات عملية السلام فى اليمن
الثلاثاء 3 سبتمبر 2019
كتب
الخليج 365
بحث محمد عبد الله الحضرمى، نائب وزير الخارجية اليمنى، مع القائم بأعمال السفارة الألمانية لدى اليمن، يان كراوسر، مستجدات عملية السلام فى اليمن.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، أن نائب وزير الخارجية اليمنى استعرض خلال اللقاء الأوضاع فى اليمن بما فيها التمرد المسلح للمجلس الانتقالى وتبعات استهداف الجيش اليمنى فى عدن وابين أثناء قيامه بواجبه فى الحفاظ على أمن واستقرار وحدة وسلامة الأراضى اليمنية.
وأوضح نائب الوزير اليمنى أن الحكومة مستمرة فى دعم الجهود الأممية الرامية إلى تنفيذ اتفاق الحديدة، لافتًا إلى أن الفريق الحكومى سيشارك فى الاجتماع القادم للجنة تنسيق إعادة الانتشار، مشيرًا إلى ضرورة الضغط على مليشيا الحوثى من أجل البدء بتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق الحديدة، وأن الانتقال إلى المرحلة الثانية مرهون بتنفيذ ما ورد فى الاتفاق حول السلطة المحلية بشقيها الأمنى والإدارى.
وأضاف أن الحكومة اليمنية مستمرة فى اتخاذ كل الإجراءات من اجل إنهاء التمرد المسلح وأيضا رصد كافة الانتهاكات التى يقوم بها المجلس الانتقالى ضد المدنيين فى عدن وابين.
من جانبه أكد القائم بأعمال السفارة الألمانية، موقف بلاده الثابت الداعم لوحدة اليمن وسيادة وسلامة أراضيه ووقوفها إلى جانب حكومته الشرعية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادى رئيس الجمهورية.
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