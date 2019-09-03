شكرا لقرائتكم خبر عن على طريقة خاشقجي.. محمد بن زايد يتلقى هذا التهديد المرعب .. ومفاجأة بشأن هوية المنفذين..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 9621772هدد وزير في الحكومة الشرعية، الاثنين، دولة الإمارات بأن هناك من يعد لهم "فيلما" أوسخ بكثير من "فليم خاشقجي

وقال وزير الدولة عبدالغني جميل، في تغريدة على "تويتر": "أشقائنا سابقاً أعدائنا حاليا (الامارات) قسماً لو تعرفوا الفيلم الذي ينتظركم لسارعتم على التصالح فوراً مع الشرعية واليمنيين".

وأضاف: "من أعد الفيلم ومن سيخرجه هو نفسه من يجرجركم اليوم.. فيلم أوسخ بكثير من فيلم خاشقجي.. اللهم فاشهد.. احفظوا تغريدتي".9621772