شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : جبهة يمنية تطيح بكتائب إماراتية بكامل عتادها واجتماع طارئ في أبوظبي .. ومسؤول يمني يدلي بتصريح مزلزل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 7855440أبدى الوزير اليمني السابق، ومحافظ المحويت الحالي في الحكومة الشرعية ، الدكتور صالح سميع، إعجابه الشديد بحملات اليمنيين ضد الإمارات في جبهة مواقع التواصل الاجتماعي والتي أطاحت بكتائب وجيوش محمد بن زايد الإلكترونية وفضحت مشاريع عيال زايد أمام العالم.

عاجل : جبهة يمنية تطيح بكتائب إماراتية بكامل عتادها واجتماع طارئ في أبوظبي .. ومسؤول يمني يدلي بتصريح مزلزل

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وفي تغريدة على تويتر، رصدها محرر "بويمن" قال الدكتور سميع، :" ‏ما أعظمكم أيها اليمانيون :

- أتعلمون أنكم وبعد أن ارتاد الكثير منكم ‎#منصة_تويتر كدتم أن تكونوا أنتم سادتها على مستوى كل دول الخليج ، وستكونون سادتها بلا منازع بعد التحاق من تبقى منكم ؟".

وأضاف: "- وهل تعلمون بعد ذلك الإقبال أنكم كشفتم حقيقة دور ‎#عيال_زايد في بلدكم وخطورته للمواطن الخليجي؟".

وما تزال الكثير من تلك الحملات مستمرة، وآخرها، حملة #مقاطعة_طيران_الإمارات ، #مقاطعه_المنتجات_الاماراتيه ، لتحشيد الرأي العام الدولي والعالمي لمقاطعة طيران الامارات وتوجيه ضربة اقتصادية للامارات التي تقتل اليمنيين وتمزق بلدهم ليل نهار.

#مقاطعة_طيران_الإمارات يلقى رواجا على مستوى الوطن العربي، وسيجدي نفعا حينما يصبح واقعا.



مقاطعة المنتجات الاماراتية سلاح فتاك للرد على إجرامها في المنطقة العربية. — سمير النمري sameer alnamri (@sameer_alnamri) September 2, 2019

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سمير النمري sameer alnamri✔@sameer_alnamri

#مقاطعة_طيران_الإمارات يلقى رواجا على مستوى الوطن العربي، وسيجدي نفعا حينما يصبح واقعا.

مقاطعة المنتجات الاماراتية سلاح فتاك للرد على إجرامها في المنطقة العربية.

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#مقاطعة_طيران_الإمارات يلقى رواجا على مستوى الوطن العربي، وسيجدي نفعا حينما يصبح واقعا.



مقاطعة المنتجات الاماراتية سلاح فتاك للرد على إجرامها في المنطقة العربية. — سمير النمري sameer alnamri (@sameer_alnamri) September 2, 2019

المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر

#مقاطعة_طيران_الإمارات يلقى رواجا على مستوى الوطن العربي، وسيجدي نفعا حينما يصبح واقعا.



مقاطعة المنتجات الاماراتية سلاح فتاك للرد على إجرامها في المنطقة العربية. — سمير النمري sameer alnamri (@sameer_alnamri) September 2, 2019

وقد حققت الحملة المركز الاول في اليمن والسعودية والامارات ودول خليجية وعربية واسلامية اخرى.

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وردا على ذلك، عقد مجلس الوزراء في ابوظبي اجتماعا طارئا لمناقشة الرد على الحملات اليمنية ضد ذباب بن زايد ومشاريعه التمزيقية التدميرية في اليمن، وأصدر المجلس الاماراتي قرارا بتنظيم العمل في مواقع التواصل وبحث آليات منتظمة لذلك.

الجدير بالذكر أن اليمنيون يشنون كل يوم حملات إعلامية بهاشتاقات مختلفة، تحقق قوائم الترند العالمي في تويتر، وتتصدر المراكز الأولى في التناولات على مستوى الدول الخليجية، وكلها تصب في فضح مشاريع بن زايد في اليمن،

الهشتاق المتداول في الامارات من الساعة ٧ مساء الى الان ٥٠ الف تغريده #مقاطعه_طيران_الامارات حاولوا حرف المسار والتلاعب مافيش فايده#استمروا هذه الحملات لها اثر يعرف خفاياها خبراء الاقتصاد والسياسة

وهي طريقة من طرق النضال والمقاومة ضد الامارات pic.twitter.com/DuAlWgyNjl — الصحفي / أنيس منصور (@ANES_m1) September 2, 2019

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الصحفي / أنيس منصور@ANES_m1

الهشتاق المتداول في الامارات من الساعة ٧ مساء الى الان ٥٠ الف تغريده #مقاطعه_طيران_الامارات حاولوا حرف المسار والتلاعب مافيش فايده#استمروا هذه الحملات لها اثر يعرف خفاياها خبراء الاقتصاد والسياسة

وهي طريقة من طرق النضال والمقاومة ضد الامارات

الهشتاق المتداول في الامارات من الساعة ٧ مساء الى الان ٥٠ الف تغريده #مقاطعه_طيران_الامارات حاولوا حرف المسار والتلاعب مافيش فايده#استمروا هذه الحملات لها اثر يعرف خفاياها خبراء الاقتصاد والسياسة

وهي طريقة من طرق النضال والمقاومة ضد الامارات pic.twitter.com/DuAlWgyNjl — الصحفي / أنيس منصور (@ANES_m1) September 2, 2019 /photo/1

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الهشتاق المتداول في الامارات من الساعة ٧ مساء الى الان ٥٠ الف تغريده #مقاطعه_طيران_الامارات حاولوا حرف المسار والتلاعب مافيش فايده#استمروا هذه الحملات لها اثر يعرف خفاياها خبراء الاقتصاد والسياسة

وهي طريقة من طرق النضال والمقاومة ضد الامارات pic.twitter.com/DuAlWgyNjl — الصحفي / أنيس منصور (@ANES_m1) September 2, 2019

المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر

الهشتاق المتداول في الامارات من الساعة ٧ مساء الى الان ٥٠ الف تغريده #مقاطعه_طيران_الامارات حاولوا حرف المسار والتلاعب مافيش فايده#استمروا هذه الحملات لها اثر يعرف خفاياها خبراء الاقتصاد والسياسة

وهي طريقة من طرق النضال والمقاومة ضد الامارات pic.twitter.com/DuAlWgyNjl — الصحفي / أنيس منصور (@ANES_m1) September 2, 2019

بعد هزيمة ذبابها وجيوشها الالكترونية امام حملات اليمنيين..تتمنى #الامارات لو بإمكان طيرانها العسكري شن غارات على حسابات اليمنيين في مواقع التواصل، وخصوصا تويتر،لرد معنويات مرتزقتها قدر الامكان.

تحية @ANES_m1@sameer_alnamri#مقاطعة_طيران_الإمارات#مقاطعه_المنتجات_الاماراتيه pic.twitter.com/cWvmsnTyiq — عبدالحميد السلطان (@Alssultan11) September 2, 2019

">

عبدالحميد السلطان@Alssultan11

بعد هزيمة ذبابها وجيوشها الالكترونية امام حملات اليمنيين..تتمنى #الامارات لو بإمكان طيرانها العسكري شن غارات على حسابات اليمنيين في مواقع التواصل، وخصوصا تويتر،لرد معنويات مرتزقتها قدر الامكان.

تحية @[email protected]_alnamri#مقاطعة_طيران_الإمارات#مقاطعه_المنتجات_الاماراتيه

بعد هزيمة ذبابها وجيوشها الالكترونية امام حملات اليمنيين..تتمنى #الامارات لو بإمكان طيرانها العسكري شن غارات على حسابات اليمنيين في مواقع التواصل، وخصوصا تويتر،لرد معنويات مرتزقتها قدر الامكان.

تحية @ANES_m1@sameer_alnamri#مقاطعة_طيران_الإمارات#مقاطعه_المنتجات_الاماراتيه pic.twitter.com/cWvmsnTyiq — عبدالحميد السلطان (@Alssultan11) September 2, 2019 /photo/1

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بعد هزيمة ذبابها وجيوشها الالكترونية امام حملات اليمنيين..تتمنى #الامارات لو بإمكان طيرانها العسكري شن غارات على حسابات اليمنيين في مواقع التواصل، وخصوصا تويتر،لرد معنويات مرتزقتها قدر الامكان.

تحية @ANES_m1@sameer_alnamri#مقاطعة_طيران_الإمارات#مقاطعه_المنتجات_الاماراتيه pic.twitter.com/cWvmsnTyiq — عبدالحميد السلطان (@Alssultan11) September 2, 2019

المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر

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تضامنا مع الشعب اليمني

نجاح حملة #مقاطعة_طيران_الإمارات والاف الحجوزات تم الغائها من مختلف الدول العربية..

هذه هي الحرب التي ستركع عيال ناقص.. — عباس الضالعي (@abbasaldhaleai) September 2, 2019

">

عباس الضالعي✔@abbasaldhaleai

تضامنا مع الشعب اليمني

نجاح حملة #مقاطعة_طيران_الإمارات والاف الحجوزات تم الغائها من مختلف الدول العربية..

هذه هي الحرب التي ستركع عيال ناقص..

١٬٣٩٣

تضامنا مع الشعب اليمني

نجاح حملة #مقاطعة_طيران_الإمارات والاف الحجوزات تم الغائها من مختلف الدول العربية..

هذه هي الحرب التي ستركع عيال ناقص.. — عباس الضالعي (@abbasaldhaleai) September 2, 2019

المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر

تضامنا مع الشعب اليمني

نجاح حملة #مقاطعة_طيران_الإمارات والاف الحجوزات تم الغائها من مختلف الدول العربية..

هذه هي الحرب التي ستركع عيال ناقص.. — عباس الضالعي (@abbasaldhaleai) September 2, 2019

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