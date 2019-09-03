التحالف السعودي يتبجح ويظهر مشاهد لإستهداف سجن الاسرى في ذمار

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الرياض

على غرار ما قام به العدوان من توثيق لمجزرته البشعة التي ارتكبها في بحق النساء في مديرية كشر بمحافظة حجة عقب استهدافه لمنزل احد المواطنين وبداخلة الكثير من النساء والاطفال

عاد تحالف العدوان السعودي الأمريكي ليعيد نفس التجربة بتوثيقه لمجزرة سجن الاسرى في ذمار مطلع الشهر الجاري، حيث نشر صور لتدمير ما اسماها موقع لتخزين الطائرات المسيرة وصواريخ في مدينة ذمار جنوب غربي اليمن، ليتضح أن الهدف كان سجن خاص بالاسرى .

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وأكد المتحدث الرسمي باسم العدوان، العقيد الركن تركي المالكي، في مؤتمر صحفي أقيم امس في العاصمة السعودية الرياض، أن “هناك موقعا تم استهدافها في محافظة ذمار، إذ كان يستخدم لتخزين الطائرات دون طيار، نافياً ان تكون السعودية او الامارات على علم به.. الا ان هذا النفي قوبل بالرفض من الاسرى الناجين الذين اعترفوا بزيارة الامم المتحدة والصليب الأحمر لهم في ذات المكان المستهدف..

وكان موفد الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث اعتبر قصف سجن ذمار “مأساة” داعيا الى التحقيق في هذه الجريمة.

ونقلت قناة “الإخبارية” السعودية صورا توثق لحظة استهداف السجن.