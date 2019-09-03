ورد الآن : وصول تعزيزات عسكرية سعودية ضخمة إلى شبوة "وتوقعات باندلاع معركة فاصلة

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - دفعت المملكة العربيةالسعودية، بقوات وتعزيزات عسكرية ضخمة تابعة للجيش السعودي إلى محافظة شبوة. وأعلن الناطق باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، عن وصول قوات سعودية إلى شبوة. اقرأ أيضاً بين السطور Advertisements جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المالكي اليوم. وقال المالكي ان هذه القوات مهمتها خفض التوتر في المحافظة. وتأتي هذه التعزيزات بعد محاولة ميليشيا الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتياً، بالتوجه لشبوة وطرد القوات الشرعية منها.

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