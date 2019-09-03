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بالصور والفيديو.. تفجير ألغام حوثية في عدة مناطق بالحديدة

الثلاثاء 3 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

فجرت الفرق الهندسية التابعة للقوات اليمنية المشتركة، الاثنين، كمية كبيرة من الألغام والمتفجرات والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية في المناطق الحيوية والسكنية المحررة في منطقة المسناء التابعة لمديرية الحالي، بمحافظة الحديدة غربي اليمن.



وقال مصدر في الفرق الهندسية إن عملية إتلاف تلك الألغام والعبوات الناسفة تمت بتفجيرها في منطقة غليفقة بمديرية الدريهمي، جنوب الحديدة وفق معايير الأمان والسلامة.

وأضاف أن "تلك الأعداد الكبيرة من الألغام والعبوات المختلفة التي تم إتلافها كانت تهدد حياة المواطنين وتعيق سبل عيشهم، فيما لا يزال العمل جارياً لاستكمال نزع الألغام المتبقية بالمنطقة".

وأشار المصدر إلى أن الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة سبق وأن قامت بعمليات تفجير وإتلاف كميات هائلة من الألغام والعبوات الناسفة والمتفجرات التي تم نزعها في المناطق عالية التأثير كالطرق والمناطق الآهلة بالسكان في مختلف المناطق المحررة بالحديدة.

يذكر أن المئات من المدنيين سقطوا ضحايا بسبب الألغام مختلفة الأحجام والأنواع التي زرعتها المليشيات في الكثير من الأحياء السكنية والقرى والمزارع وحتى داخل منازل المواطنين في شتى مناطق ومديريات محافظة الحديدة.

إلى ذلك، أعلن "المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن" (مسام) عن انتزاع 1077 لغماً خلال الأسبوع الخامس من شهر أغسطس/آب 2019 كانت زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية في عدد من المحافظات والمناطق اليمنية المحررة.

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وأوضح المركز في بيان له بأن الألغام التي انتزعها بينها 5 ألغام مضادة للأفراد و363 مضادة للدبابات و635 ذخيرة غير متفجرة و74 عبوة ناسفة.

وأشار إلى أن ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 84 ألفا و825 لغماً زرعتها الميليشيات الحوثية في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

وتقول الحكومة اليمنية إن الفرق الهندسية وبرامج إقليمية ودولية انتزعت ما يقارب الـ500 ألف لغم وعبوة ناسفة منذ اندلاع الحرب.

وبحسب تصريحات رسمية هناك ما يزيد عن مليون لغم وعبوة ناسفة ما زالت مزروعة ولم يتم نزعها.

وكان تقرير حقوقي أفاد أن ميليشيا الحوثي الانقلابية، ومنذ انقلابها على السلطة الشرعية في سبتمبر/أيلول 2014، اعتمدت استراتيجية ممنهجة في استخدام الألغام والمتفجرات بكافة صنوفها.

وأكد أن زراعة الألغام التي "انفردت" بها ميليشيات الحوثي في اليمن جعلتها "من أكبر حقول الألغام على وجه الأرض".