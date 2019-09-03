شكرا لقرائتكم خبر عن فتحي بن لزرق يكشف ما حصل اليوم في عدن .. (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 7873931أكد الصحفي الجنوبي فتحي بن لزرق في منشور له بالفيسبوك رصده محرر "الميناء نيوز" أن عدن تشهد اليوم سيطرة طرف واحد يحكمها بالحديد والنار والإرهاب. مشيراً إلى أنه غادرها اليوم كل الإعلاميين ومن بقي من السياسيين ورؤوس الأموال، بعد أن سبقهم الكثير منهم قبل الأحداث. منوهاً إلى أن عدن اليوم في ظل مليشيا الانتقالي المدعومة من الإمارات، لم تعد إلا طيف واحد وصوت واحد وطقم واحد يدور على المنازل. المنشور كاملاً فيما يلي: ............... مجبرا ، غادرت مدينة عدن عقب تدهور الأوضاع فيها وتزايد أعمال الاعتقالات للنشطاء والاعلاميين واطلاق النار على المؤسسات الصحفية وغيره . في العام 2015 صمدنا في "عدن" حينما انهالت القذائف علينا من كل جانب ووصل ان بعضها سقط في محيط منزلي ولم نفكر قط بالرحيل عن المدينة. Advertisements وخلال الاعوام التالية انحسرت الآمال بحياة افضل في عدن. غادر الأئمة . غادر الساسة . غادرت رؤوس الأموال. ومع الاحداث الأخيرة غادر ماتبقى من المسئولين والاعلاميين والنشطاء والشخصيات الاجتماعية . لم يتبقى في عدن إلا لون واحد وطيف واحد وصوت واحد وطقم واحد يدور على المنازل. يؤسفني حال "عدن" اليوم .. واسأل الله ان يحفظ اهلها من كل شر.. وصبرا وبالله المستعان.. "فتحي بن لزرق" 7873931

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