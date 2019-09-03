شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجـل : تصعيد خطير .. شاهد اول عمل قامت به قوات العمالقة بعد عودتها من الساحل الغربي ووصولها عدن ..(صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 1083240شرعت القوات الجنوبية التي وصلت من الساحل الغربي كتعزيزات لحماية العاصمة عدن بإنشاء سياجات في خط عدن ابين. Advertisements واقامت قوات اللواء الثالث دعم واسناد بقيادة العميد نبيل المشوشي بعمل سياجات ودعائم ونشر مزيد من التعزيزات والاليات في خط العلم لحماية العاصمة عدن من قوات الجيش الوطني حسب قولهم وتستمر عملية الدفع بالتعزيزات العسكرية من قوات ألوية العمالقة الجنوبية واللواء الثالث دعم واسناد، من جبهة الساحل الغربي صوب عدن، وكانت قيادة القوات الاماراتية قد وجهت عدد من الوية العمالقة بالعودة من الساحل الغربي لمواجهة قوات الجيش الوطني في عدن وابين .1083240

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