اخبار الخليج / اخبار اليمن

عــــاجـل : تصعيد خطير .. شاهد اول عمل قامت به قوات العمالقة بعد عودتها من الساحل الغربي ووصولها عدن ..(صور)

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجـل : تصعيد خطير .. شاهد اول عمل قامت به قوات العمالقة بعد عودتها من الساحل الغربي ووصولها عدن ..(صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 1083240شرعت القوات الجنوبية التي وصلت من الساحل الغربي كتعزيزات لحماية العاصمة عدن بإنشاء سياجات في خط عدن ابين.

 

 

 

 

 

 

99b31a9eb2.jpg

 

Advertisements

واقامت قوات اللواء الثالث دعم واسناد بقيادة العميد نبيل المشوشي بعمل سياجات ودعائم ونشر مزيد من التعزيزات والاليات في خط العلم لحماية العاصمة عدن من قوات الجيش الوطني حسب قولهم

 

cda77e0d32.jpg

 

وتستمر عملية الدفع بالتعزيزات العسكرية من قوات ألوية العمالقة الجنوبية واللواء الثالث دعم واسناد، من جبهة الساحل الغربي صوب عدن،

 

bf8f07645a.jpg

 

وكانت قيادة القوات الاماراتية قد وجهت عدد من الوية العمالقة بالعودة من الساحل الغربي لمواجهة قوات الجيش الوطني في عدن وابين .1083240

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عــــاجـل : تصعيد خطير .. شاهد اول عمل قامت به قوات العمالقة بعد عودتها من الساحل الغربي ووصولها عدن ..(صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا