شكرا لقرائتكم خبر عن في غاية الخطورة..كل الضباط الاماراتيين في الجنوب في ورطة كبيرة ومصيرهم في كف عفريت بعد تهديدات الجنرال الاحمر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 4822556 قالت وزارة الدفاع وهيئة الأركان اليمنيتان إن الجيش تصدى لهجوم مسلح بمدينة عتق بمحافظة شبوة من قبل قوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، ودعتا الإمارات إلى وقف دعمها لما وصفتاهم "بالمتمردين". وأضافتا في بيان أنهما رصدتا قيام "مجاميع المتمردين" بالتحشيد عسكريا من أكثر من محافظة لتكرار محاولة دخول عتق.

وأشار البيان إلى أن ما تمتلكه تلك المجاميع من أسلحة ومعدات يبين بوضوح أنها تتلقى الدعم العسكري واللوجستي والمالي من قبل الإمارات، رغم دعوات الحكومة اليمنية لوقف ذلك.

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وقال البيان إن الجيش اليمني سيتصدى بقوة وحزم لما وصفه بتمرد مليشيا المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، مؤكدا أن الجيش يقوم بواجبه في حماية المدن والمؤسسات، وسيدافع عن الوطن ومكتسباته ضد أي أطماع داخلية أو خارجية وانه سيعاقب اي ضابط اماراتي يتواجد على ارض الجنوب ويقوم بمساندة المتمردين.

ودعت وزارة الدفاع اليمنية المقاتلين في صفوف من وصفتهم بالمتمردين للتوقف عن مهاجمة مؤسسات الجيش والأمن.

وأكدت أن ما يحصل من تمرد مسلح لن يحرف بوصلتها الأساسية في محاربة المشروع الإيراني والمليشيات الحوثية، وفق تعبير البيان.

فيما اعلن قادة الحزام الامني انهم لا يستطيعون توفير الحماية للضباط الاماراتيين وان قادة الألوية والمعسكرات التابعة للشرعية هم من يقررون ذلك .

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