شكرا لقرائتكم خبر عن بالوثيقة.. أوامر عسكرية عليا لقوات الجيش الوطني في محافظتي «شبوة» و «أبين» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 3786586أصدرت قيادات عسكرية عليا أوامر عسكرية لقوات الجيش اليمني بمحافظتي شبوة وأبين. وتضمنت الوثيقة أوامر من نائب رئيس الجمهورية اللواء علي محسن الاحمر و وزير الدفاع اللواء محمد علي المقدشي، وقائد المنطقة العسكرية الثالثة، لالوية الجيش اليمني بمحور عتق وبيحان بوقف أي تحركات عسكرية جديدة في شبوة وأبين. Advertisements وكانت تعزيزات عسكرية من محافظة مارب وصلت إلى محافظتي شبوة وأبين خلال الأيام الماضية بعد المواجهات التي اندلعت بين قوات الجيش اليمني التابع للحكومة اليمنية المعترف بها، و تشكيلات مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي.3786586

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