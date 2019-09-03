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الشرعية تتلقى رسالة قوية من التحالف مسنودة بدعم دولى أربكت حسابات الانقلابيين في صعدة وعدن

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عدن - ياسمين التهامي - 1802631اطلق التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن رسالة قوية للجميع مفادها دعمه للشرعية وانهاء الانقلاب والحفاظ على يمن موحد ومستقر ، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي للمتحدث الرسمي بأسم التحالف العقيد تركي المالكي ، اليوم الاثنين ، فقد أكد على سيادة اليمن ووحدة أراضيه..مشيرا الى ان التحالف مستمر في دعم الحكومة الشرعية اليمنية لانهاء انقلاب مليشيا الحوثي.

 واكد ايضا التزام التحالف بتحقيق المقاصد التي أنشئ من اجلها..مشيدا باستجابة الحكومة اليمنية لوقف اطلاق النار في عدن.

 

 

 

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وأشار الى ان قيادة التحالف على تواصل وتنسيق مع وزارة الدفاع اليمنية لجمع المعلومات حول ما حصل في نقطة العلم بمحافظة عدن..لافتاً الى ان القوات والسلطات المحلية في محافظة شبوة عملت على تهدئة الأوضاع والاستقرار. 1802631

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