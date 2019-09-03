للمرة الأولى في 2019.. ”أوبك“ ترفع إنتاجها النفطي في أغسطس‎

كشف مسح أجرته وكالة ”بلومبيرغ“، عن ارتفاع الإنتاج النفطي لمنظمة البلدان المصدرة للنفط ” أوبك“ للمرة الأولى في أغسطس/آب الماضي، منذ بدء اتفاق خفض الإنتاج مطلع 2019.

وقالت ”بلومبيرغ“، اليوم الاثنين، إن نيجيريا والسعودية، قادتا جهود المنظمة لزيادة الإنتاج مجتمعةً، بمقدار 200 ألف برميل يوميًا إلى 29.99 مليون برميل يوميًا.

وأشار المسح إلى أنه يستند إلى تقديرات من المسؤولين وبيانات تتبع السفن والشركات الاستشارية.واتفق تحالف ”أوبك+“ الذي يضم الدول الأعضاء في أوبك بالإضافة إلى منتجين مستقلين بقيادة روسيا، ويضم 24 دولة، على خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا في بداية 2019، حتى نهاية الربع الأول 2020.