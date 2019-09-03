الاكثر مشاهدة - إعلامية مصرية تظهر على الهواء بـ‘‘بيجاما’’.. وتعلق: موضة.. شاهد إلى أين وصلت الأمور؟

شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامية مصرية تظهر على الهواء بـ‘‘بيجاما’’.. وتعلق: موضة.. شاهد إلى أين وصلت الأمور؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علقت الإعلامية ياسمين الخطيب، مقدمة برنامج “شارع النهار” على فضائية “النهار”، على الانتقادات الموجهة لها، بادعاء أنها ظهرت بـ”بيجاما” على الشاشة.

وقالت إنها فوجئت بالأخبار المتداولة بهذا الصدد، متابعةً: “إيه يا جماعة، مافيش حس دعابة خالص، والأوتفيت اللي كنت لبساه موضة”.

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وتابعت الخطيب عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، “اتمنى انتشارها لأنها مريحة جداً.. ويا سلام لو يعملوا من نفس القماشة طاقية”.