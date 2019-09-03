الاكثر مشاهدة - إعلامية مصرية تظهر على الهواء بـ‘‘بيجاما’’.. وتعلق: موضة.. شاهد إلى أين وصلت الأمور؟

شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامية مصرية تظهر على الهواء بـ‘‘بيجاما’’.. وتعلق: موضة.. شاهد إلى أين وصلت الأمور؟ والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - علقت الإعلامية ياسمين الخطيب، مقدمة برنامج “شارع النهار” على فضائية “النهار”، على الانتقادات الموجهة لها، بادعاء أنها ظهرت بـ”بيجاما” على الشاشة.
وقالت إنها فوجئت بالأخبار المتداولة بهذا الصدد، متابعةً: “إيه يا جماعة، مافيش حس دعابة خالص، والأوتفيت اللي كنت لبساه موضة”.
وتابعت الخطيب عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، “اتمنى انتشارها لأنها مريحة جداً.. ويا سلام لو يعملوا من نفس القماشة طاقية”.
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