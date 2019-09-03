الاكثر مشاهدة - صاعقة تلتهم فنانة مشهورة على المسرح لسبب لا يخطر على بال (فيديو مرعب)

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عدن - ياسمين التهامي - وثقت كاميرات الحضور لحظة موت مغنية إسبانية شهيرة على خشبة المسرح، نتيجة صعقها المباشر بالألعاب النارية التي كانت جزءا من مؤثرات الحفل الغنائي. وكانت المغنية، جوانا ساينز، لحظة وفاتها، تشارك في حفل غنائي مباشر إلى جانب 14 من زملائها، ضمن فرقة The Super Hollywood Orchestra ، في لاس بيرلاناس، في إسبانيا. ​​ Advertisements ​ ​​ ​​ ​​ ​​ ومع صعق الألعاب النارية لجسد المغنية، جرى إسعافها على عجل إلى المستشفى، إلا أنها ماتت لاحقا متأثرة بجروحها الخطيرة، في حين فتحت السلطات تحقيقا موسعا حول الحادثة وملابساتها.

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