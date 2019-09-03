الاكثر مشاهدة - عــاجل : تمرد جديد على الرئيس هادي وهذا هو الشخص الذي يقوده (تفاصيل طارئة)

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عدن - ياسمين التهامي - تدوالت وسائل الإعلام المحلية أنباء بأن محافظ البنك المركزي حافظ معياد يرفض تنفيذ توجيهات الرئيس هادي بصرف خمسة مليار ريال تم تخصيصها كدعم لمحافظة شبوة، بحسب مصدر حكومي . وذكر المصدر بأن رئيس الوزراء معين عبدالملك أعلن أثناء زيارته لمحافظة شبوة، مطلع الأسبوع الماضي، عن توجيه الرئيس عبدربه منصور هادي بصرف مبلغ خمسة مليار ريال دعم لمشاريع التنمية في المحافظة، وجاء ذلك التوجيه عقب الاشتباكات التي شهدتها مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة، وانتهت بتمكن قوات الحكومة الشرعية من إنهاء تمرد قوات ما يعرف بـ”النخبة الشبوانية” التابعة للمجلس الإنتقالي والمدعومة من الإمارات. ​​ Advertisements ​ ​​ ​​ ​​ ​​ وأشارالمصدر بأن سبب الرفض والتعنت في تنفيذ توجيهات الرئيس بصرف الدعم المخصص لمحافظة شبوة يأتي تماشياً مع الموقف الإماراتي الذي يعمل على الحيلولة دون حصول السلطة المحلية بمحافظة شبوة على دعم يمكنها من تطبيع الأوضاع في المحافظة، وتعزيز موقف السلطة المحلية التي رفضت تسليم المحافظة والانصياع لإملاءات المجلس الإنتقالي وتمسكت بموقفها الداعم لشرعية الرئيس هادي وحكومته.

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