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عدن - ياسمين عبدالعظيم - تصعيد خطير .. شاهد اول عمل قامت به قوات العمالقة بعد عودتها من الساحل الغربي ووصولها عدن ..(صور)

شرعت القوات الجنوبية التي وصلت من الساحل الغربي كتعزيزات لحماية العاصمة عدن بإنشاء سياجات في خط عدن ابين. ------------------------------------------- شاهد ايضا هذه الاخبار الساخنة : • عاجـــل : الكشف عن اول مهمة طارئة للقوات السعودية التي وصلت اليوم محافظة شبوة .. ومن هو عدو الانفصاليين الاول الذي دخل على خط المعركة ..«تفاصيل التطورات الطارئة» • "سما المصري" تنشر صورة إباحية على حسابها وتعلق عليها «دا هاتبقي سنة عنب» !..شاهد • شاهد.. شاب يوثق تحرشه بفتاة منقبة في السعودية : لم أستطع مقاومة أنوثتها ..«فيديو» • عـــــاجـــــل : السعودية تستعد لـ«الحدث الأكبر في العالم»... ايام قليلة فاصلة عن الحدث Advertisements • اول شاب سعودي يظهر في فلم إباحي ..شاهد من هي الفتاة الحسناء التي ظهرت بجوارة ..«صور» ----------------------------------------- واقامت قوات اللواء الثالث دعم واسناد بقيادة العميد نبيل المشوشي بعمل سياجات ودعائم ونشر مزيد من التعزيزات والاليات في خط العلم لحماية العاصمة عدن من قوات الجيش الوطني حسب قولهم وتستمر عملية الدفع بالتعزيزات العسكرية من قوات ألوية العمالقة الجنوبية واللواء الثالث دعم واسناد، من جبهة الساحل الغربي صوب عدن، وكانت قيادة القوات الاماراتية قد وجهت عدد من الوية العمالقة بالعودة من الساحل الغربي لمواجهة قوات الجيش الوطني في عدن وابين .

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