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تصعيد خطير .. شاهد اول عمل قامت به قوات العمالقة بعد عودتها من الساحل الغربي ووصولها عدن ..(صور)

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - تصعيد خطير .. شاهد اول عمل قامت به قوات العمالقة بعد عودتها من الساحل الغربي ووصولها عدن ..(صور)

شرعت القوات الجنوبية التي وصلت من الساحل الغربي كتعزيزات لحماية العاصمة عدن بإنشاء سياجات في خط عدن ابين.

 

 

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واقامت قوات اللواء الثالث دعم واسناد بقيادة العميد نبيل المشوشي بعمل سياجات ودعائم ونشر مزيد من التعزيزات والاليات في خط العلم لحماية العاصمة عدن من قوات الجيش الوطني حسب قولهم

 

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وتستمر عملية الدفع بالتعزيزات العسكرية من قوات ألوية العمالقة الجنوبية واللواء الثالث دعم واسناد، من جبهة الساحل الغربي صوب عدن،

 

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وكانت قيادة القوات الاماراتية قد وجهت عدد من الوية العمالقة بالعودة من الساحل الغربي لمواجهة قوات الجيش الوطني في عدن وابين .

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