شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن قبيلة «جهم» المأربية تعلن رسميا استشهاد الاسير المسن الذي ظهر في مقطع فيديو وعناصر الانتقالي يقومون بتعذيبه ، وتكشف عن مصير اسرى قوات «النخبة» المتواجدين لديها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - قبيلة «جهم» المأربية تعلن رسميا استشهاد الاسير المسن الذي ظهر في مقطع فيديو وعناصر الانتقالي يقومون بتعذيبه ، وتكشف عن مصير اسرى قوات «النخبة» المتواجدين لديها

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كانت هذه تفاصيل خبر قبيلة «جهم» المأربية تعلن رسميا استشهاد الاسير المسن الذي ظهر في مقطع فيديو وعناصر الانتقالي يقومون بتعذيبه ، وتكشف عن مصير اسرى قوات «النخبة» المتواجدين لديها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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