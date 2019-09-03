شكرا لقرائتكم خبر عن جبهة يمنية تطيح بكتائب إماراتية بكامل عتادها واجتماع طارئ في أبوظبي .. ومسؤول يمني يدلي بتصريح مزلزل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أبدى الوزير اليمني السابق، ومحافظ المحويت الحالي في الحكومة الشرعية ، الدكتور صالح سميع، إعجابه الشديد بحملات اليمنيين ضد الإمارات في جبهة مواقع التواصل الاجتماعي والتي أطاحت بكتائب وجيوش محمد بن زايد الإلكترونية وفضحت مشاريع عيال زايد أمام العالم.

وفي تغريدة على تويتر، رصدها محرر "بويمن" قال الدكتور سميع، :" ‏ما أعظمكم أيها اليمانيون :

- أتعلمون أنكم وبعد أن ارتاد الكثير منكم ‎#منصة_تويتر كدتم أن تكونوا أنتم سادتها على مستوى كل دول الخليج ، وستكونون سادتها بلا منازع بعد التحاق من تبقى منكم ؟".

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وأضاف: "- وهل تعلمون بعد ذلك الإقبال أنكم كشفتم حقيقة دور ‎#عيال_زايد في بلدكم وخطورته للمواطن الخليجي؟".

وما تزال الكثير من تلك الحملات مستمرة، وآخرها، حملة #مقاطعة_طيران_الإمارات ، #مقاطعه_المنتجات_الاماراتيه ، لتحشيد الرأي العام الدولي والعالمي لمقاطعة طيران الامارات وتوجيه ضربة اقتصادية للامارات التي تقتل اليمنيين وتمزق بلدهم ليل نهار.

وقد حققت الحملة المركز الاول في اليمن والسعودية والامارات ودول خليجية وعربية واسلامية اخرى.

وردا على ذلك، عقد مجلس الوزراء في ابوظبي اجتماعا طارئا لمناقشة الرد على الحملات اليمنية ضد ذباب بن زايد ومشاريعه التمزيقية التدميرية في اليمن، وأصدر المجلس الاماراتي قرارا بتنظيم العمل في مواقع التواصل وبحث آليات منتظمة لذلك.

الجدير بالذكر أن اليمنيون يشنون كل يوم حملات إعلامية بهاشتاقات مختلفة، تحقق قوائم الترند العالمي في تويتر، وتتصدر المراكز الأولى في التناولات على مستوى الدول الخليجية، وكلها تصب في فضح مشاريع بن زايد في اليمن،