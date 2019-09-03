شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن ما هو السبب الرئيسي للضعف الجنسي؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قال أخصائي أمراض المسالك البولية دميتري بوشكار إن 85% من حالات العجز الجنسي أسبابها عضوية، بينما 15% فقط أسبابها نفسية المنشأ.

وينسب الأطباء الأسباب العصبية، والأوعية الدموية، والهرمونية، إلى الأسباب العضوية.



وفي تصريح لوكالة نوفوستي الروسية، قال ميخائيل روديونوف، الأخصائي في أمراض الجهازين البولي والتناسلي"يمكن أن ننسب إصابات الظهر إلى الأسباب العصبية، بما فيها ضغط الأعصاب في منطقة الحوض الصغير".

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إذا كانت الأوعية الدموية مضغوطة أو متضررة، فإن كمية الدم التي تصل إلى الأعضاء التناسلية تكون قليلة جدا، ما يسبب مشكلات عديدة، كما أن ارتفاع ضغط الدم، وتناول أدوية معينة يمكن أن يكون من أسباب العجز الجنسي، أما مرض السكري، فيمكن أن يؤدي إلى تغليف النهايات العصبية بالسكر، ما يسبب فقدان العضو الذكري للحساسية، وبالتالي لن تحدث الإثارة.



ويعتقد روديونوف، بأن العجز الجنسي عادة ما تكون طبيعته نفسية، مثل عدم ارتياح الرجل لممارسة الجنس مع شخص ما، أو قد يكون السبب انشغال الرجل بمشكلات في العمل تمنعه من التركيز، لأن العملية الجنسية، هي عملية نفسية-فسيولوجية.



عموما ينصح الأخصائي الرجال بعدم اليأس، حيث أن هناك حاليا طريقة جديدة تساعد الرجل على استئناف نشاطه الجنسي المعتاد في غضون شهرين.