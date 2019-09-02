شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن أسعار صرف الريال اليمني أمام العملات الاجنبية... بعد بيان البنك المركزي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أسعار الصرف اليوم الاثنين 2/9/2019 الدولار شراء ورد الآن : السعودية تطلق مبادرة جديدة تستهدف عدن وأبين..(تفاصيل) 593 بيع 596 Advertisements السعودي شراء 154.70 بيع 155.30 وكان البنك المركزي اليمني، قد قال في بلاغ صحفي نُشر على حسابه بموقع "فيس بوك"، أن البنك المركزي اليمني يُمارس كافة وظائفه من مقره الرئيسي بالعاصمة المؤقتة عدن، وفي كافة فروعه بصورة طبيعية وبحياديه تامة، بعيداً عن التجاذبات السياسية، وذلك خدمةً للمواطنين اليمنيين في كل مكان.

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