الميسري لـ "الخليج 365": محسن الأحمر أمر مسلحي الإصلاح بوقف العمليات ضد الحوثي 

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الإثنين 2 سبتمبر 2019
الخضر الميسري
كتب
سيد مصطفي - الخليج 365
قال الخضر الميسري، رئيس منظمة حق للدفاع عن الحقوق والحريات، إن علي محسن الأحمر أمر مسلحي الإصلاح بوقف العمليات العسكرية ضد ميليشيا الحوثي الإنقلابية والتوجه نحو شبوة لمحاربة قوات النخبة الشبوانية وقوات المقاومة الجنوبية وبذلك يكون إعلان الحرب الثالثة على الجنوب واحتلاله بقوة السلاح مرة ثالثة.
وأكد الميسري لـ"الخليج 365، إن ما يسمى بالجيش الوطني لإستعادة شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي لا يمثل الشرعية المدعومة من قبل التحالف العربي التي تدعم عودة الرئيس وإستعادة الحكم بل جيش مناطقي يتبع القادة العسكريين للشمال وجماعة الإخوان المسلمين.
وأضاف رئيس منظمة حق للدفاع عن الحقوق والحريات، أنه ظل هذا الجيش مراوحا في تبات نهم وماجاورها طيلة الخمس السنوات الماضية دون ان يتقدم خطوة واحدة لتحرير صنعاء رغم كل ماانفق عليه من مال وعتاد من قبل دول التحالف العربي.
وأوضح الميسري، أنه اليوم بعد ان قطعت جحافل هذا الجيش الصحراء الشاسعة لغزو الجنوب انكشفت الأقنعة المزيفة وبينت النوايا الخبيثة لهؤلاء القادة أمام العالم اجمع ، مطالبًا أن تتخذ دول التحالف وعلى رأسها المملكة العربية السعودية الأجراءات الصارمة لصد هذا الغزو ومعاقبة قادته ودعم المقاومة الجنوبية المسلحة والمجلس الإنتقالي الجنوبي لإستعادة دولة الجنوب الحليف والشريك الأساسي والوحيد لصد العدوان الحوثي والمد الفارسي على جنوب الجزيرة العربية والخليج.
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