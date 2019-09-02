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المليشيا تواصل خرق الهدنة الأممية في محافظة الحديدة

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اليمن العربي ـ متابعات 0 تبليغ

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المليشيا تواصل خرق الهدنة الأممية في محافظة الحديدة

الإثنين 2 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

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المليشيا تواصل خرق الهدنة الأممية في محافظة الحديدة

كتب

الخليج 365 ـ متابعات

جددت مليشيات الحوثي خروقاتها اليومية للهدنة الأممية باستهداف وقصف مواقع القوات المشتركة في مناطق متفرقة شرق مدينة الحديدة مساء اليوم ، مستخدمة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

 وقالت مصادر ميدانية إن القصف الذي شنته المليشيات استهدف المواقع التي تتمركز فيها القوات المشتركة شرق مدينة الصالح ، ومواقع أخرى في شارع 7 يوليو شرق مدينة الحديدة.

وبينت المصادر أن المليشيات استخدمت خلال القصف قذائف مدفعية الهاوزر ومدفعية B10 ، كما استهدفت المواقع بسلاح معدل البيكا وسلاح 14.5 بالإضافة الى الاسلحة الخفيفة والأسلحة القناصة .

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