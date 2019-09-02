قصف وتحشيد حوثي في التحيتا جنوب الحديدة 

صورة أرشيفية _ مليشيا الحوثي

كتب الحديدة - الخليج 365

وقال مصدر ميداني في التحيتا ان المليشيات استهدفت المواقع بسلاح م.ط 23 ومعدلات البيكا وسلاح 14.5 ، بشكل مكثف وعنيف.

وأوضح المصدر أن الإستهداف كان على فترات متقطعة استمر حتى المساء وطال عدد من المواقع في مناطق متفرقة من المديرية.

إلى ذلك أفادت مصادر ميدانية أخرى أن المليشيات تقوم في الأثناء بحشد مسلحيها في منطقة السويق جنوب مديرية التحيتا ، وتدفع بتعزيزات كبيرة ومنها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

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